Motores André Lotterer confirmado na Porsche na Fórmula E para a próxima época Por

A menos de uma semana da derradeira jornada do Campeonato FIA de Fórmula E 2018/2019, em Nova York, André Lotterer assinou com a Porsche.

O piloto alemão, que no ‘Mundial’ de Endurance representou a marca de Weissach, deixa assim a DS Techeetah, que vai representar pela última vez no próximo fim de semana na ‘Big Apple’.

Corriam rumores que Lotterer poderia juntar-se a Neel Jani na nova equipa da Porsche na Fórmula E, e agora essa dupla confirma-se para a temporada 2019-2020 do campeonato de monolugares elétricos sancionado pela FIA.

Os primeiros ensaios do novo monolugar de Weissach – baseado no chassis Gen2 – já decorreram e foram levados a cabo por Jani, que depois de Nova York poderá passar a ter o contributo de Lotterer, cuja experiência na Fórmula E é bem superior à do piloto suíço.

A Porsche junta-se assim a outros construtores alemães envolvidos na disciplina de monolugares elétricos, como Audi, BMW e a Mercedes, que será a outra grande novidade da próxima época.