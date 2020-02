Motores André Lotterer dá primeira ‘pole’ à Porsche na Fórmula E no México Por

André Lotterer deu à Porsche a sua primeira ‘pole-position’ na Fórmula E, desde que a marca se estreou na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.

No Circuito Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, o piloto alemão efetuou uma volta em 1m07,922s, batendo por 0,063s o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar.

Foi uma qualificação dominada por Lotterer, antigo piloto da Audi e da Porsche em Le Mans , sendo que Evans tinha sido o mais rápido no segundo grupo, 0,120s à frente de Nick de Vries, que no melhor dos carros da Mercedes EQ vai partir da quarta posição da grelha de partida para a corrida que se disputa mais logo (22h00 em Portugal), atrás de Pascal Wherlein, que arranca de terceiro e foi o mais rápido dos homens da Mahindra.

O top cinco foi completado pelo ex-campeão da Fórmula E Sebastien Buemi, no melhor dos monolugares da Nissan eDams, sendo António Félix da Costa não foi além do 10º tempo, arrancando da quinta linha, que divide com o seu companheiro de equipa na DS Techeetah, o campeão em título Jean-Eric Vergne, autor do nono registo.

Félix da Costa ficou a mais de uma décima de Lotterer e terá de tentar uma recuperação para conseguir somar bons pontos na prova, depois de uma qualificação onde mais uma vez o seu grupo não foi o mais beneficiado.

Ainda assim o piloto português esteve ligeiramente melhor do que o líder do campeonato, Stoffel Vandoorne, que partirá logo atrás de si no segundo dos Mercedes EQ, ou do que os pilotos da BMWi Andretti, Maximilian Gunther (vencedor da corrida anterior no Chile) e Alexander Sims, que foram apenas 18º e 20º, respetivamente.