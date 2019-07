Motores André Lavadinho no pódio da Super Especial de Joane Por

André Lavadinho voltou a ‘pegar no volante’ e competir na Super Especial de Joane, onde conseguiu terminar na segunda posição, batido apenas pelo consagrado Miguel Campos, e por apenas 2,9 segundos.

Num evento presenciado por muito público, Lavadinho tripulou um Hyundai i20 R5 da Racing 4 You e mostrou um raro ‘à vontade’ nas três passagens pelo percurso, ao mesmo tempo que procurou dar espetáculo, bem acompanhado pelo experiente navegador Valter Cardoso.

No final da prova organizada pelo Avemotor o conhecido fotógrafo de automobilismo mostrava-se “satisfeito com o resultado” e “a oportunidade de realizar alguns quilómetros com o Hyundai i20 R5”, que considerou ser uma “experiência muito importante para poder continuar a evoluir e para perceber” o que pode “vir a fazer no futuro, sendo que neste momento” sente que tem “condições para competir a outro nível”.

Competir na especial de Joane era algo que André Lavadinho não podia “deixar de fazer para agradecer todo o apoio” que foi sentindo. “Eu e o Valter sentimos imenso esse apoio sem pensar muito no cronómetro. Quisemos também retribuir”, afirma.

A concluir, Lavadinho agradece ao Avemotor a “oportunidade e o esforço” que voltou a ter “para criar mais um evento de qualidade, bem estruturado, e que a nível promocional rivaliza com muitas provas de escalões superiores e campeonatos de primeira linha”.