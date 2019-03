Motores André Cabeças vitorioso em Ourém Por

André Cabeças e Iberino Santos venceram o Rali Vila Medieval de Ourém, primeira prova do Campeonato Centro da especialidade, que teve a participação de sete dezenas de equipas.

A dupla do Mitsubishi Lancer Evo IX impôs-se em cinco das setes especiais da prova organizada pelo Olival Motorizado, e também venceu o Desafio Kumho.

O triunfo de André Cabeças foi ainda sublinhado pela penalização de 10 segundos que sofreu por atraso à entrada de uma classificativa, que na altura deixou Fernando Teotónio a apenas segundo e meio.

No entanto a segunda posição viria a pertencer a Carlos Fernandes e João Leones, aos comandos do Peugeot 208 R2 que a dupla tinha estreado no Rali Serras de Fafe, com Fernando Teotónio e Luís Morgagadinho, em Mitsubishi Lancer EVO IX, a subirem ao último lugar do pódio.

Mas o triunfo de André Cabeças começou a ‘desenhar-se’ no primeiro dia, quando Teotónio foi o principal adversário, sendo que no segundo Carlos Fernandes, que no sábado seguira na quarta posição, emergiu à segunda posição, vencendo também as duas rodas motrizes, terminando a 17,5s do vencedor.

Atrás de Fernando Teotónio, terminaram Gonçalo Figueiroa e José Janela, em Ford Escort MKII, e Armando Carvalho e Ana Santos em Mitsubishi Lancer Evo V.