André Cabeças marca presença no Rali de Mesão Frio

Depois de Vítor Pascoal é André Cabeças a confirmar a sua participação no Rali Município de Mesão Frio.

O piloto de Lisboa, acompanhado pelo navegador Bino Santos, vai alinhar na prova do Clube Automóvel da Régua aos comandos do seu habitual Mitsubishi Lancer Evolution IX.

Foto: Dário Telles

Na liderança do Campeonato Norte de Ralis, a dupla terá como prioridade pensar acima de tudo nos pontos, pelo que será normal que adote um andamento forte mas também pensando muito de forma estratégica.

“Vamos ao Douro em primeiro lugar para defender a liderança do Campeonato Norte de Ralis. O Rali de Mesão Frio foi disputado o ano passado e ficamos logo com a ideia de que é um dos mais bonitos a nível de paisagem e qualidade dos troços”, começa por referir André Cabeças.

Nesta sétima edição da prova duriense, que se disputa dentro de uma semana e tem apoio do município de Mesão Frio, o objetivo do piloto lisboeta é também o de “validar as evoluções” do seu Mitsubishi, que ainda não teve “hipóteses de testar e também discutir a vitória no Campeonato Norte de Ralis”.