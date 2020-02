Motores André Amaral quer top cinco no arranque do campeonato de todo-o-terreno Por

André Amaral e Nelson Ramos abordam o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno|AM 48 com ambições de terminar entre os cinco primeiros.

O piloto da Ford Ranger concluiu todas as provas da competição em 2019, pelo que este fim de semana no primeiro evento da nova época, a Baja TT Vindimas do Alentejo, que alcançar o mesmo desirato.

A aposta manteve-se na Ford Ranger, porque com ela André Amaral alcançou resultados de relevo. Isto apesar da participação na prova alentejana ter sido garantida tardiamente, como fez questão de explicar: “Depois de vários problemas com a nova programação da Ford, vamos à última hora participar da Baja”.

“Não conseguimos fazer testes, mas vamos tentar rolar o mais rápido possível para terminar no top cinco. Depois de em 2019 termos terminado o Campeonato no quarto lugar, espero poder continuar a fazer bons resultados como aliás foi o que aconteceu na última época, em que fomos o único carro da frente a acabar as provas todas”, enfatiza o piloto de Barcelos.

Apesar falta de preparação desta Baja TT Vindimas do Alentejo André Amaral está otimista: “Sem testar vamos estar a partida também para mostrar que o mais importante é participar neste espetacular pelotão do todo-o-terreno”.

A Baja TT Vindimas do Alentejo, que irá percorrer pistas de Beja, Mértola, Castro Verde e Aljustrel, arranca no sábado com um prólogo de 6,7 quilómetros, seguido de um sector seletivo de 151 Km que se repete no domingo.