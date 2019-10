Motores André Amaral muito motivado para o final de época em Portalegre Por

André Amaral, acompanhado por Nelson ramos, vai disputar a quinta e última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Naquela que é também a última ronda da Taça do Mundo de Bajas, o piloto da Ford Ranger está muito motivado para o mítico evento alentejano, sobretudo depois das provas nacionais e internacionais em que participou esta temporada.

“Estamos prontos para a grande Baja Portalegre 500. Depois de conseguirmos terminar todas as competições nacionais e internacionais onde participámos vamos para Portalegre com um saldo bastante positivo para este final de época”, começa por dizer André Amaral.

O piloto de Barcelos lembra também: “Nas provas do Nacional conseguimos terminar sempre entre os cinco primeiros e assim o objetivo para esta Baja Portalegre é ficar no top 5 mais uma vez. Em Portalegre estava previsto testar uma nova atualização, mas devido a atrasos de alfândega não nos vai ser possível. Mesmo assim estamos fortes para mais uma grande competição”.

A Baja Portalegre 500 será composta por um total de 508 quilómetros cronometrados. Desportivamente, a prova tem início no dia 26 de outubro, com a realização do prólogo de 5,35km a que se segue, da parte da tarde, o primeiro troço disputado ao cronómetro composto por 99,22km.

No Sábado dia 27, a prova prossegue logo pela manhã com a realização do segundo setor seletivo que terá 191,75km e termina de tarde com o terceiro e último setor cronometrado com 211,78km que terá partida no Crato e chegada a Portalegre.