Motores André Amaral garante sexto lugar no campeonato de todo-o-terreno

André Amaral assegurou o sexto lugar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, depois de ser o quarto melhor da competição na Baja Portalegre 500.

Naquela que foi também a última prova da Taça do Mundo de Bajas, o piloto da Ford Ranger, acompanhado por Nelson Ramos debateu-se com vários problemas que não lhe permitiram ir além do 11º posto absoluto.

André Amaral faz ainda assim um balanço positivo da sua temporada, que não se resumiu ao CPTT e teve outras incidências: “Conseguimos terminar a Baja Portalegre apesar das dificuldades que tivemos ao nível de direção. Não fomos além do sexto lugar para o Nacional e 11º FIA”.

“Resumindo a época o balanço é positivo neste ano de estreia da Ford NWM. Terminámos todas as provas do Campeonato e o Troféu Grande Lago do Alqueva! Vencemos o Troféu e fizemos quarto lugar no Campeonato”, destacou também o piloto de Barcelos.

André Amaral conclui deixando uma palavra para todas as pessoas que tornaram possível a sua época: “Quero agradecer a todos os que nos acompanharam nesta grande temporada. A MMsport esteve no seu melhor na assistência. Para terminar, tudo isto só foi possível porque o meu navegador, o Nelson Ramos, esteve à altura dos melhores. Sem ele podia ser possível, mas não era a mesma coisa”.