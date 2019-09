Motores André Amaral falhou por pouco o pódio em Idanha-a-Nova Por

André Amaral e Nelson Ramos terminaram a Baja TT de Idanha-a-Nova na quarta posição, depois de terem ocupado o terceiro posto no prólogo.

Na prova da Escuderia de Castelo Branco, a quarta do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a dupla da Ford Ranger imprimiu um bom andamento desde o início, sendo o único problema do primeiro dia as escovas, que face à chuva que se fez sentir na Beira Baixa acabou por prejudicar um pouco a equipa.

Largando para a tirada de domingo na sexta posição, André Amaral atacou forte, impondo um ritmo que lhe permitiu subir duas posições ainda que tenha falhado o objetivo de concluir este evento no pódio.

“No prólogo cumprimos o nosso objetivo, que era ficar nos lugares do pódio. Tudo corria bem até que a 30 quilómetros do fim do primeiro setor seletivo ficamos sem escovas do limpa pára-brisas, e como estava a chover perdemos a visitibilidade”, explica o piloto de Barcelos.

André Amaral queria mais e não ‘baixou os braços’ no segundo dia: “Entramos ao ataque, conseguimos recuperar posições e ficamos em quarto lugar. No final já não conseguimos chegar ao pódio. Mas agora vamos preparar-nos para Portalegre, onde queremos mais um bom resultado e cumpri o objetivo que é alcançar um pódio nesta época”.