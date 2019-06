Motores André Amaral conquista Troféu Alqueva Por

André Amaral e Nelson Ramos alcançaram o objetivo a que se propunham este fim de semana quando se deslocaram a Espanha para disputar a da Baja TT Dehesa Extremadura.

Na prova que se disputa este fim de semana em Badajoz a dupla portuguesa da Ford Ranger conquistou o Troféu Terras do Grande Lago Alqueva, graças ao quarto lugar nos 4×4 obtido no país vizinho.

A derradeira centena de quilómetros apresentava um desafio para André Amaral, que depois de ter sido no segundo setor seletivo e segundo no terceiro acabou por garantir o 2º troféu do Alqueva.

“A nossa aposta ao participar nesta prova visava a conquista do Troféu Terras do Grande Lago Alqueva e por isso, depois de sabermos que o nosso mais direto adversário estava fora de prova, fizemos um derradeiro troço a gerir o andamento porque a prova é bastante dura e queríamos estar ao abrigo de qualquer incidente. Mesmo assim ainda sofremos um furo”, afirmou o piloto de Barcelos.

André Amaral referiu ainda: “Estamos muito contentes por esta vitória que é também a quarta prova consecutiva que terminamos desde que temos esta nova máquina. Agora vamos apontar baterias ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno onde estamos com os mesmos pontos que o terceiro classificado e muito perto do segundo lugar”. salientou André Amaral no final da corrida.