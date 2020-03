Motores André Amaral aponta ao top cinco no Alto Alentejo Por

André Amaral aponta ao top cinco da Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48, que se realiza este fim de semana no Alto Alentejo.

O piloto de Barcelos é acompanhado por Nelson Custódio na Ford Ranger com a qual procura melhorar o quarto lugar nas ‘contas’ finais do campeonato.

“Vamos estar à partida da Baja TT ACP Santiago do Cacém-Grândola para tentar fazer um bom resultado na linha do que temos feito nas últimas provas que disputámos. Andar nos cinco primeiros lugares é o principal objetivo que temos para esta prova”, assume André Amaral.

A novidade do traçado é um dos aliciantes do evento: “Tendo em conta que esta corrida é completamente nova, com um traçado diferente do que estamos habituados, penso que será uma experiência positiva para nós”.

“Aliás, será uma competição com bastante areia o que será novidade para a maior parte dos pilotos e assim partimos todos em iguais condições sem saber, no fundo, o melhor comportamento dos carros neste tipo de pisos. Também será bom para termos uma experiência em pisos de areia o que para nós vai ser uma novidade relativamente à condução”, acrescenta o piloto de Barcelos.