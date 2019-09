Motores André Amaral aponta ao pódio em Idanha Por

André Amaral e Nelson Ramos encaram a Baja TT de Idanha-a-Nova, que este fim de semana se disputa naquela região da Beira Baixa, com a firme intenção de terminarem no pódio.

Numa competitiva Ford Ranger, o piloto de Barcelos espera estar à altura dos objetivos traçados para esta quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, onde ocupa atualmente a terceira posição, que divide com Tiago Reis, e a apenas sete pontos do segundo lugar, que é pertença de Pedro Dias da Silva.

Foto: Gonçalo Godinho

André Amaral teve até agora um percurso muito consistente ao longo da temporada, onde conseguiu um quarto lugar e duas quintas posições, mas esses resultados o piloto minhoto atribui-os claramente a diversos percalços.

“Efetivamente ainda não conseguimos completar uma corrida isenta de problemas. Sabemos que podemos tirar mais desta nova máquina que este ano estamos a utilizar e acreditamos que é possível terminar esta corrida beirã num dos lugares de pódio e consequentemente entrar igualmente nos lugares de pódio do campeonato” explica André Amaral.

A Baja TT Idanha-a-Nova compreende um total de 327,72 Km divididos por duas etapas. Sábado, dia 21 de setembro, disputa-se, na Zebreira o Prólogo de 7,03 Km e o primeiro setor seletivo com 161km. Para Domingo está reservado o segundo e derradeiro troço da prova beirã com 167 Km.