André Amaral à conquista do Troféu Alqueva em terras espanholas

André Amaral, acompanhado por Nelson Ramos, aos comandos de uma Ford Ranger, vai disputar a Baja TT Dehesa Extremadura que se disputa no próximo fim de semana em Badajoz, Espanha.

Esta segunda e derradeira ronda do Troféu Terras do Grande Lago Alqueva, que o piloto de Barcelos está apostado em vencer, segue-se à participação na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal.

Atual terceiro classificado no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, André Amaral vai a Badajoz para lutar pela vitória na prova e conquistar o troféu. “Este ano estou a pilotar um carro novo. Temos vindo a adaptar-nos à sua condução. É uma máquina muito boa que trouxemos da África do Sul”, refere.

Nem tudo tem sido fácil para o piloto minhoto, que tem tido na consistência a sua melhor ‘arma’: “Tivemos alguns percalços nas provas já disputadas, mas terminámos todas as corridas do Campeonato de Portugal, o que nos permite neste momento estar em igualdade de pontos com o terceiro classificado e a poucos pontos do segundo lugar, o que para nós é muito positivo, pois demonstra a fiabilidade do carro”.

“É nessa mesma fiabilidade que queremos apostar para conseguir um bom resultado na prova espanhola, que nos permita juntamente com o resultado de Reguengos conquistar a vitória do Troféu do Alqueva, o que seria um bom prenúncio para o resto da temporada. Vamos tentar superar todas as dificuldades da prova. As provas espanholas são habitualmente difíceis, mas interessantes. Vamos tentar fazer o nosso melhor e sair de Espanha com um resultado positivo”, acrescenta André Amaral.

A Baja TT Dehesa Extremadura, também pontuável para Campeonato de España de Rallys TT e para o Troféu Ibérico de TT realiza-se na região das planícies de Olivença e nas margens do lago Alqueva onde serão disputados mais de 400 quilómetros cronometrados.