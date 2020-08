Desporto “Andam todos confusos. Um dia acordam com a Cristina na SIC, no outro dia já está na TVI” Por

Pinto da Costa reage aos “palpites”, nos programas de televisão, sobre a eventual permanência de Sérgio Conceição. E ironiza com… Cristina Ferreira. “Acho que a Cristina vai ficar na TVI, porque o Mário Ferreira não brinca em serviço”, diz Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto concedeu uma entrevista ao jornal O Jogo, onde abordou a atualidade portista, na ressaca da dobradinha, com um tema em particular destaque: a permanência do treinador Sérgio Conceição.

A saída do técnico tem sido tema durante toda a temporada. E surgiu até uma teoria de que Sérgio iria sair, independentemente de ser campeão nacional.

Pinto da Costa ouviu os comentários televisivos e viu muita confusão. “Acho muita graça, nos programas, discutirem se [Sérgio Conceição] fica ou não, os inteligentes a dar palpites, outros acham que não fica”, começou por dizer.

“Vejo isso na televisão e acho que devem estar todos um bocado confusos, porque um dia acordam com a Cristina na SIC, no outro dia já está na TVI… Depois é o outro que está na TVI que já está na SIC…”, ironiza.

“Entretenham-se lá com o fica ou não fica. Olhe, acho que a Cristina vai ficar na TVI, porque o Mário Ferreira não brinca em serviço”.

O dirigente entende que, nas televisões, “o fica ou não fica é uma questão de acordar bem-disposto ou ter a tal luz que o outro sujeito teve”.

Porém, no FC Porto é diferente: “Não. Aqui no FC Porto não é assim. Quem tem contrato cumpre, fica de alma e coração e, a seu tempo, quando há vontade dos dois, como é o caso, renova-se com calma”.