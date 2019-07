Ana Moura e Pedro Abrunhosa nas Festas do Senhor do Calvário de Gouveia

Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Blaya e Beatbombers integram o cartaz das Festas do Senhor do Calvário, que vão decorrer em Gouveia, na Serra da Estrela, de 07 a 12 de agosto, foi hoje anunciado.

A Câmara Municipal de Gouveia refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que a cidade vai estar em festa, no mês de agosto, “com grandes nomes da música portuguesa e um vasto programa de atividades”.

Segundo o programa, a fadista Ana Moura subirá ao palco das Festas do Senhor do Calvário pelas 23:00 do dia 11 de agosto, um domingo, e Pedro Abrunhosa, pelas 21:30 do último dia dos festejos, 12 de agosto.

Do cartaz musical daquela que é considerada pela organização como sendo “a maior romaria das Beiras”, estão também concertos de Blaya e Beatbombers, no dia 09, uma sexta-feira.

As Festas do Senhor do Calvário têm início no dia 07 de agosto, uma quarta-feira, com o espetáculo de dança “Volta”, sob a direção artística da coreógrafa Aldara Bizarro, no âmbito do projeto Alto Mondego Rede Cultural, que envolve os ranchos folclóricos dos municípios de Gouveia, Fornos de Algodres, Nelas e Mangualde.

No dia seguinte, pelas 19:45, será inaugurada a exposição de Maria Armanda Quintela Augusto, nas Galerias Abel Manta, seguindo-se a abertura ao público de todos os espaços que envolvem as Festas do Senhor do Calvário, nomeadamente a Feira de Atividades Económicas, o Pátio dos Sabores e dos Produtos Locais, o Espaço Miniatura Automóvel, a Festa do Livro, a XI Mostra Associativa do Concelho de Gouveia e a X Mostra de Ovinos e Caprinos.

Ainda naquele dia, pelas 22:00, será exibido o espetáculo musical “Sintonias Serranas”, uma coprodução dos municípios da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e da associação Coruja do Mato, no âmbito do projeto dos “Festivais da Zona Antiga”.

No dia 09, uma sexta-feira, destaca-se, pelas 17:00, a entrega do Prémio Abel Manta de Pintura 2019, no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta.

No dia 10, às 22:00, merece realce a realização do XLIV Festival Internacional de Folclore, organizado pelo Rancho Folclórico de Gouveia.

As Festas do Senhor do Calvário terminam no dia 12 de agosto, uma segunda-feira, quando Gouveia comemora o Dia do Município.

Naquele dia destaca-se, pelas 10:45, o ato solene do içar das bandeiras, na Praça do Município, seguido de uma sessão comemorativa, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

As festas anuais de Gouveia terminam pelas 00:00, com um espetáculo de encerramento e fogo-de-artifício, a realizar na Praça do Município.