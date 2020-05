Nas Notícias Ana Gomes revoltada com o Parlamento no caso da deputada que vai trabalhar na FPF Por

A socialista Ana Gomes não escondeu a revolta e a incredulidade com a aprovação, por parte do Parlamento, da escolha de uma deputada para presidir ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Cláudia Santos, deputada do PS, recebeu hoje ‘luz verde’ para acumular funções, depois da comissão parlamentar da Transparência não ter encontrado qualquer incompatibilidade.

“Não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo, pela senhora deputada Cláudia Santos, do mandato de deputada com a titularidade do cargo de presidente do CD da FPF”, refere o parecer hoje foi aprovado naquela comissão parlamentar com os votos a favor de PS, PSD, CDS-PP, CDU e Bloco de Esquerda e o voto contra do PAN.

“Inacreditável! Indecoroso! Abastardador da política”, comentou a antiga eurodeputada socialista, no Twitter.

Com o PS a votar a favor do parecer, Ana Gomes questionou diretamente o secretário geral do partido, António Costa, e a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes: “Como é que é?”