Nas Notícias “Ana Gomes põe louça no caminho do elefante Chega e André Ventura” Por

O jornalista e comentador José Manuel Fernandes afirmou, num balanço das entrevistas aos candidatos presidenciais feitas até ao momento, que Ana Gomes “foi claramente a pior”.

Para o antigo diretor do jornal Público, a “obsessão” de ilegalização do Chega apenas serviu para dar protagonismo a André Ventura.

“É um tremendo disparate. O Chega e André Ventura são o elefante na sala destas presidenciais, aquilo que Ana Gomes tem vindo a fazer é dar-lhes todo o protagonismo, é pôr louça no caminho desse elefante”, afirmou, no podcast ‘Contra-Corrente’, da Rádio Observador.

“Faz dele o tema de todas as conversas, torna-o ainda mais importante do que ele é”, insistiu.

José Manuel Fernandes considerou “significativo que o candidato do PCP não esteja a cometer o mesmo erro”, ao invés do que acontece com Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.

No entanto, “Marisa Matias, que disputa de certa forma o mesmo espaço político, está mais bem preparada” do que Ana Gomes, “tem um discurso mais doce e menos histriónico”.

O jornalista e comentador acrescentou que a antiga eurodeputada socialista “tem um outro problema”, pois “não sabe o que há-de fazer com o Governo”.

“Ora diz bem, ora critica. Saiu-lhe na rifa ter como principal apoiante no Governo o ministro que vai fazer despedimentos na TAP”, Pedro Nuno Santos.

“Por este caminho, Ana Gomes arrisca-se a ter um resultado bastante mau. Fazer uns comentários na televisão não é o mesmo que ser-se candidato presidencial. Quem vai rir no fim, suspeito, será André Ventura”, concluiu.