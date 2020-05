Economia Ana Gomes “estupefacta” com a “destreza” de Costa na polémica com o Novo Banco Por

O pedido de desculpas de António Costa a Catarina Martins, com o primeiro-ministro a explicar que não tinha “sido informado” da injeção de capital no Novo Banco, deixou Ana Gomes “estupefacta”.

A antiga eurodeputada socialista, que já tinha questionado “quem tirou o tapete ao primeiro-ministro” neste caso, não escondeu o espanto pela forma como António Costa relatizivou o assunto.

“Estupefacta com a destreza de António Costa a pôr para trás das costas os 850 milhões do pagamento pelo Tesouro (logo, com dinheiro dos contribuintes), sem ele saber, aos abutres da LoneStar/NovoBanco”, escreveu a ativista contra a corrupção, no Twitter.

A admiração deve-se pelo montante (850 milhões), pois “não são trocos”, ainda para mais “em tempo de pandemia”, complementou.

Hoje, António Costa tinha pedido desculpa a Catarina Martins, deputada do BE, pela informação errada dada ontem, durante o debate quinzenal.

“Não tinha sido informado que, na véspera, o ministério das Finanças tinha procedido a esse pagamento”, afirmou o primeiro-ministro.

