Ana Gomes em isolamento profilático

A candidata a Presidente da República, Ana Gomes, está a cumprir um período de 14 dias de isolamento profilático, depois de um contacto com uma pessoa com covid-19.

“Estou a cumprir 14 dias de isolamento profilático, depois de na semana passada ter tido contacto com uma pessoa que, entretanto, soube estar infetada com covid-19. Por determinação das autoridades de saúde, fiz o teste de covid, que deu resultado negativo, e não tive quaisquer sintomas”, revela Ana Gomes.

A antiga eurodeputada e ativista continuará, no entanto, em isolamento profilático, apesar do teste negativo.

“Faço-o com o sentido de dever e de responsabilidade, essencial em todos nós, para evitarmos que medidas mais drásticas de restrição das liberdades sejam necessárias”, salienta.

A candidata a Presidente da República foi obrigada a refazer a agenda e realizará iniciativas através de outras plataformas.

“Vou debater amanhã com um estudante no Facebook, sobre a participação democrática dos estudantes, e com pessoas de Almada, sobre o tema ‘Como Cuidar de Portugal'”, anuncia Ana Gomes.