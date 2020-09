Nas Notícias “Ana Gomes é boa candidata, mas não para ter o apoio do PS”, diz Santos Silva Por

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros e figura de peso no PS, colocou de parte o apoio do partido à candidatura de Ana Gomes à Presidência da República.

“Se Ana Gomes é uma boa candidata? Sim, enriquece o debate democrático. Se é uma boa candidata para ter o apoio do Partido Socialista? Na minha opinião, não”, afirmou o histórico socialista, em entrevista à TVI24.

Lembrando que o PS ainda vai tomar uma posição oficial após a reunião da Comissão Nacional, Santos Silva defendeu que essa posição “deve ser definida em quatro critérios muito simples”.

O primeiro passa pela avaliação do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.

“A avaliação esmagadora dentro do eleitorado português é que foi muito positivo e que foi muito importante este equilíbrio com a maioria [de esquerda] na Assembleia da República”, respondeu.

Como segundo critério, o ministro questionou o “entendimento” que Marcelo tem do segundo mandato.

“Inovou muito no primeiro mandato, e bem, e espero que também inove na interpretação que faz do segundo mandato”, salientou.

Depois, Santos Silva aludiu ao deputado do Chega, sem nunca referir o nome de André Ventura, frisando que “o candidato Marcelo” terá de se apresentar a votos como “um garante do espaço democrático”.

“Já houve muitos anos em que não pusémos essa questão, hoje há quem a queira pôr. Não devemos combater extremismos com outros extremismos, gostaria que fosse a partir do grande arco dos moderados, que compreendem o bom-senso do povo português”, explicou.

Como quarto e último critério, o ministro referiu a “consoância do Partido Socialista com o próprio eleitorado”, reforçando que o partido ainda está “num processo de debate”.