Nas Notícias “Ana Gomes é a candidata cigana”, diz André Ventura Por

O reeleito presidente do Chega e anunciado candidato presidencial, André Ventura, classificou Ana Gomes como “a candidata cigana” das Presidenciais. A antiga eurodeputada anunciou hoje que será candidata a Belém.

André Ventura definiu a ex-diplomata Ana Gomes como “a candidata cigana”, após esta se ter apresentado como concorrente às eleições para a Presidência da República de janeiro de 2021.

“Numa certa metáfora, Ana Gomes é a candidata cigana destas Presidenciais. Eu sou o português comum”, disse Ventura, em declarações à agência Lusa.

De acordo com André Ventura, a ex-eurodeputada será derrotada na primeira volta. “Não chegará à segunda volta”, considerou o líder do Chega.

“Disputarei a segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa e será a segunda volta mais espetacular da nossa história democrática”, antecipou.

Refira-se que Marcelo Rebelo de Sousa ainda não anunciou uma eventual recandidatura, remetendo essa decisão para o mês de novembro.

Já Ana Gomes acaba de tornar pública a sua decisão de se apresentar ao eleitorado.

“Serei candidata”, disse, ao jornal Público.

“Só os mais ingénuos acreditavam na reflexão e nos períodos de meditação prolongada. Ainda bem que Ana Gomes avança. É a representante fiel das minorias que não trabalham e dos coitadinhos que clamam o racismo dos portugueses. É o absoluto contrário da minha candidatura, que reúne os portugueses comuns”, conclui Ventura, à Lusa.

Já nas redes sociais, o parlamentar apelidou Ana Gomes de “histérica” e “obcecada com os seus inimigos de estimação”

“A Ana Gomes vai ser a pior candidata presidencial de sempre: histérica, obcecada com os seus inimigos de estimação, amiga das minorias que vivem do nosso trabalho. Se por acaso ficasse à minha frente demitia-me de líder do Chega. Não vai acontecer!”, escreveu.