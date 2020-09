Nas Notícias Ana Gomes critica apoio de Costa a Vieira, “um indivíduo altamente questionável” Por

A socialista Ana Gomes, que vai concorrer sem o apoio do PS às eleições presidenciais, apontou o dedo ao líder do partido e primeiro-ministro, António Costa, por apoiar Luís Filipe Vieira nas eleições do Benfica.

A antiga eurodeputada (eleita pelo PS) juntou-se ao coro de críticas que, dentro do próprio partido, se vão acumulando contra Costa por integrar a comissão de honra da recandidatura de Vieira à presidência do Benfica.

Recorde-se que, dentro do PS, António Costa já vinha a ser criticado por não manifestar o apoio do partido a Ana Gomes na corrida presidencial.

“O primeiro-ministro escolheu entrar na comissão de honra de um indivíduo altamente questionável”, afirmou a jurista e diplomata, no comentário semanal para a SIC Notícias.

Conhecida ativista contra a corrupção, Ana Gomes aproveitou para recordar os vários processos em que Vieira se encontra ou se viu implicado.

“Foi condenado em 1993 pelo roubo de um camião, arguido na Operação Lex por corrupção de um juiz, está envolvido na Mala Ciao, E-Toupeira, etc…”, elencou.

Numa altura em que o Governo de António Costa é também criticado pela injeção de fundos públicos no Novo Banco, a antiga eurodeputada atirou ainda para cima da mesa o “historial de dívidas à banca estranhamente perdoadas” a Luís Filipe Vieira.

Hoje, António Costa voltou a ser questionado sobre o apoio ao presidente do Benfica, não escondendo um certo desconforto com as críticas.