Ana Gomes “abusou” do ataque ao PS, diz Carlos César

O presidente do PS, Carlos César, defendeu que o resultado obtido por Ana Gomes nas eleições presidenciais mostrou que o partido teve razão em não apoiar a militante socialista na corrida a Belém.

“O máximo que se pode dizer sobre o Partido Socialista foi que teve o primeiro e o segundo lugar nesta eleição presidencial”, afirmou Carlos César.

Questionado sobre os 12,97 por cento dos votos recolhidos por Ana Gomes, militante socialista que foi apoiada por PAN e Livre, o presidente do PS disse que a candidata “abusou” dos ataques ao próprio partido.

“Ana Gomes foi um pouco, nesta votação, vítima de si própria. Até ser candidata atacou muito o PS, enquanto fez campanha eleitoral não deixou de o fazer e até no momento dos resultados eleitorais voltou a fazê-lo. Talvez não tenha merecido maior apoio dos eleitores socialistas justamente porque abusou daquilo que lhe soava como uma vantagem”, considerou.

Numa análise aos resultados das eleições presidenciais, para a TSF, o presidente do PS interpretou os resultados de Marisa Matias e João Ferreira como “alguma perda de influência do BE e de alguma estagnação do PCP”, dois partidos que integraram a geringonça do primeiro Governo de António Costa.

“No seio da esquerda há uma consolidação em crescendo do PS e uma diminuição de poder eleitoral dos seus aliados nestes últimos anos”, realçou Carlos César.

Na mesma análise, o dirigente socialista rejeitou a ideia de “uma crise na direita portuguesa”, defendendo que estamos perante “uma recomposição de forças, com mais Chega e, por isso, com menos PSD e CDS”.