ANA avança com obras noturnas a partir de janeiro no aeroporto de Lisboa

A ANA – Aeroportos de Portugal começa em janeiro obras para a criação de duas saídas rápidas de pista no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que implica o encerramento da infraestrutura entre as 23h30 e as 5h30 até junho.

Em comunicado, a gestora dos aeroportos portugueses adianta que “vai iniciar, em janeiro, as obras para a criação de duas saídas rápidas de pista no Aeroporto Humberto Delgado, com vista à melhoria da eficiência da operação, obtendo maior fluidez na circulação dos aviões, redução dos percursos e das emissões de CO2”.

De acordo com a ANA, as intervenções, durante o período noturno, implicam “o encerramento da pista para o horário previsto entre as 23h30 e as 5h30, a partir de 6 de janeiro e até ao final de junho, tendo a ANA comunicado esta informação, às companhias aéreas, nos prazos definidos a nível internacional para o processo de alocação de ‘slots’ [autorizações de descolagem e aterragem]”.

Em 11 de outubro, a Vinci, dona da ANA, revelou que o aeroporto de Lisboa serviu, pela primeira vez, mais de 30 milhões de passageiros em 12 meses.

“Pela primeira vez, o aeroporto da capital portuguesa serviu mais de 30 milhões de passageiros num período de 12 meses consecutivos”, pode ler-se num comunicado divulgado nesse dia pela empresa.

De acordo com os dados da empresa, 72,072 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos da Vinci, em todo o mundo, no terceiro trimestre, um aumento de 6,9 por cento face ao período homólogo, pertencendo a maior ‘fatia’ aos aeroportos da ANA, em Portugal, com 18,425 milhões de passageiros.