ANA aconselha passageiros a verificarem situação dos seus voos em Lisboa devido ao mau tempo

A ANA – Aeroportos de Portugal aconselhou hoje os passageiros a verificarem a situação dos seus voos junto das companhias aéreas antes de irem para o aeroporto de Lisboa, porque pode haver atrasos devido ao mau tempo.

“O mau tempo e consequente regulação – aumento de espaçamento entre as aterragens e descolagens de aeronaves – induziu um acumulado de atrasos que agora se faz sentir no Aeroporto de Lisboa, podendo as companhias aéreas optar pelo cancelamento pontual de voos”, refere a ANA numa nota enviada à agência Lusa.

Por esta razão, a ANA, empresa que gere os aeroportos, recomenda aos passageiros que verifiquem a situação dos seus voos junto das companhias aéreas antes de se dirigirem para o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo informação publicada no ‘site’ da ANA, foi cancelado um voo da companhia aérea Easyjet Europe com partida prevista para as 17:00, com destino a Paris, e um voo com partida prevista para as 18:30 com destino a Kiev, na Ucrânia, da companhia aérea Wizz Air Hungary.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso vermelho nove distritos, em diferentes períodos do dia, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.