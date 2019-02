Apresentações/Novidades Ami One Concept é a visão da Citroën para a mobilidade urbana para todos Por

É no Salão de Genebra deste ano que a Citroën vai revelar a expressão da sua visão para a mobilidade urbana acessível a todos, com o Ami Oen Concept.

Trata-se de uma proposta cem por cento elétrica, que entra em rotura com tudo aquilo que a marca do ‘double chevron’ propõe atualmente, colocando o digital no centro de uma nova experiência no transporte em cidade, mais livre e serena.

Definida como ‘Inspired By You’, o princípio adotado pela Citroën, este novo protótipo traça o caminho daquilo que será o transporte individual sem necessidade de carta de cindução. Um veículo pequeno em dimensões mas espaçoso e moderno no interior, que propõe uma utilização ‘à la carte’, de cinco minutos até cinco anos, que poderá ir do ‘carsharing’ à convencional compra, passando pelo aluguer.

O Ami One Concept integra uma aplicação que permite a gestão da relação com o veículo, dando acesso a um portal de serviços, facilitando e simplificando cada trajeto, propondo um novo capítulo na história da Citroën, cujos primórdios remontam há cem anos atrás.

A grande diferença é que este futuro se escreve com contornos muito diversos de quando circulava o icónico 2 CV. Imaginar um automóvel controlado (indiretamente) por alguém com 16 anos de idade seria inimaginável nessa época. O novo Ami One Concept permite isso a dois ocupantes, com os seus dois metros e meio de comprimento a tornarem este veículo como ideal para a mobilidade urbana.

E como funciona esta nova proposta da Citroën? A resposta é a ‘App’ que assume o controlo das funções do veículo, recorrendo apenas a um smartphone – permite não apenas definir um percurso, mas também aceder a informações como o consumo, o estado de carga elétrica e a ao portal de serviços que fornecem o necessário para a deslocação em cidade, como a busca de estacionamento ou a geolocalização.

Para maior facilidade e segurança, a aplicação dedicada é controlada por comando vocal. O condutor poderá, assim e facilmente, pedir orientações até ao ponto de carga mais próximo ou reservar um espaço de estacionamento. Esta aplicação apoia-se, nomeadamente nos ‘Free2Move Services’.

O ‘Charging Pass’ permite ao titular do Ami One Concept ocalizar e aceder aos terminais elétricos compatíveis com o seu veículo. Para facilitar a escolha do cliente, os Free2Move Services realizam uma pré-seleção de acordo com três critérios: distância, velocidade e, finalmente, o preço de recarga. É exibida uma listagem por defeito, mas o cliente pode aceder ao mapa de terminais. Essa busca pode fazer-se por iniciativa do condutor ou através de uma notificação no momento em que se atinge um limite de carga crítico. Uma vez selecionado o Terminal no ecrã do smartphone, o utilizador pode enviar o destino para o seu smartphone através da sua app de orientação preferida (Waze, Google Maps, etc.).

Complementar ao Charging Pass, o ‘Trip Planner’ é um guia que tranquiliza o condutor, oferecendo-lhe a melhor rota tendo em conta a autonomia residual, a utilização do veículo e a localização dos pontos de carga na estrada. Pode estimar a duração da viagem, incluindo o tempo de carregamento.