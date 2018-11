Local Ameaça passageiros com faca e faz parar comboio em Santarém Por

Um comboio que seguia de Tomar para Lisboa, na passada sexta-feira, foi obrigado a uma paragem forçada em Santarém para a PSP deter um homem que se trancou na casa de banho depois de ameaçar os restantes passageiros.

De acordo com o Correio da Manhã, o incidente aconteceu pelas 20h00 de sexta-feira, quando um homem de 35 anos ameaçou os passageiros do comboio com uma faca de cozinha.

Depois das ameaças e de ter pegado fogo a alguns papeis que estavam no caixote do lixo, acionou por três vezes o alarme do comboio e trancou-se numa casa de manhã.

Foi presente a tribunal para julgamento sumário no passado sábado e acabou internado num hospital psiquiátrico.

Sem identificação, será novamente levado a tribunal quando estiver recuperado e vai responder pelos crimes de ameaça, incêndio e peturbação de meio de transporte público.