Ameaça de bomba na Universidade do Algarve foi feita por um antigo professor

Um antigo professor da Universidade do Algarve terá sido o autor da ameaça de bomba que levou a que o campus da Penha fosse evacuado, na manhã desta quarta-feira. O docente saiu em litígio daquele estabelecimento de ensino.

Segundo avança o Jornal de Notícias, que cita o diretor da Escola Superior de Educação e Comunicação do Campus da Penha, o autor da ameaça de bomba está identificado.

Terá sido um ex-docente daquela universidade, que saiu em litígio.

O comandante da divisão da PSP de Faro, Hugo Marado, disse à Lusa que o alerta foi recebido cerca das 11h30 e que foram evacuadas duas escolas e um outro edifício no campus, localizado dentro da cidade.

Para o local foram enviadas equipas de investigação, do trânsito e patrulhas para aferir o “grau de credibilidade e as motivações” do alerta, acrescentou.

Brigadas de inativação de explosivos, num total de 25 elementos da PSP, completaram a equipa.

A ameaça revelou-se falsa, sendo que decorrem investigações para apurar a responsabilidade criminal do ato.