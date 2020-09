Nas Notícias Amante de Rosa Grilo vai para a prisão Por

Tribunal da Relação de Lisboa reverte decisão que absolvera António Joaquim, amante de Rosa Grilo, avança a TVI24.

O amante de Rosa Grilo, absolvido em primeira instância, foi condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

Segundo avança a TVI24, aquele tribunal “reverteu a decisão da primeira instância e condenou António Joaquim, amante de Rosa Grilo”.

António Joaquim é condenado a uma pena de prisão de 24 anos pelo homicídio do triatleta Luís Grilo e um ano por profanação de cadáver, com pena de 25 anos em cúmulo jurídico.

Relativamente a Rosa Grilo, que já tinha sido condena a pena máxima, a Relação de Lisboa manteve a condenação.

Recorde-se que António Joaquim tinha sido ilibado do crime de Luís Grilo, no passado mês de março, uma vez que o tribunal considerara que não havia provas de que tivesse estado nos locais do crime.

Recorde-se ainda que a acusação do Ministério Público atribuíra a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes na casa do casal, na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira.

O crime terá sido cometido para poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens da vítima – 500 mil euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias tituladas por Luís Grilo, além da habitação.

O corpo foi encontrado com sinais de violência e em adiantado estado de decomposição, mais de um mês após o desaparecimento, a cerca de 160 quilómetros da sua casa, na zona de Benavila, concelho de Avis, distrito de Portalegre.

Depois de ser absolvido em primeira instância, António Joaquim concedeu uma entrevista à CMTV, onde reiterou a sua inocência.

Recorde essas declarações.