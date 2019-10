Motores Álvaro Parente vence em Las Vegas Por

Álvaro Parente, juntamente com Andy Soucek, venceu a primeira corrida da derradeira ronda do Blancpain GT World Challenge America, que este fim de semana tem lugar na Las Vegas Motor Speedway.

Dividindo a condução do Bentley Continental GT3 #9 da K-PAX Racing com Andy Soucek, o piloto português esteve irrepreensível na prova que se disputou este sábado no traçado oval do Nevada.

Foi uma corrida que dificilmente poderia correr melhor à K-PAX Racing, já que a equipa acabou por conseguir uma dobradinha, uma vez que atrás de Parente e Soucek terminaram Maxime Soulet e Rodrigo Baptista, no outro Bentley Continental GT3 da formação norte-americana.

Este resultado magnífico foi o suficiente para dar à K-PAX o título de equipas, sendo que para o piloto do Porto e para os seus companheiros o objetivo deste fim de semana passa também por dar o cetro de construtores à Bentley.

Na corrida deste sábado foi essencial o ritmo adotado pela dupla dos Bentley # 9 e # 3, apesar dos seus grandes rivais no campeonato, Miguel Molina e Toni Vilander terem sido terceiros no Ferrari 488 GT3 da R. Ferri. Isto porque a dupla espano-finlandesa chegou a esta prova sete pontos à frente da equipa de Álvaro Parente.

Apesar de no início da corrida Molina ter levado a melhor sobre o ‘pole-position’ Soucek, que terá ultrapassado os limites da pista na primeira curva do traçado de Las Vegas, o piloto do Ferrari acabaria por deitar tudo a perder na paragem nas boxes, quando falhou a sua boxe e fez mangueira do combustível saltar.

Parente conseguiu depois manter a liderança diante de Baptista, com Vilander a descer para quinto, antes de encetar uma recuperação que levaria o Ferrari da R. Ferri até à terceira posição final, a 18 segundos dos vencedores.