Motores Álvaro Parente terceiro em Sonoma Por

Álvaro Parente voltou a estar em plano de evidência na primeira corrida do fim de semana do Blancpain GT World Challenge America no circuito californiano de Sonoma, ao terminar na terceira posição.

O piloto português, que mais uma vez fez dupla com o espanhol Andy Soucek Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing, realizou a segunda parte da prova depois do seu companheiro de equipa ter assegurado o quarto lugar na grelha de partida.

No horizonte da equipa havia a clara possibilidade de discutir as primeiras posições, e depois de uma boa largada, o piloto espanhol conseguiu rodar muito perto do terceiro classificado, posição em que entregou o Bentley a Álvaro Parente.

Uma boa operação de boxes permitiu ao piloto do Porto subir para terceiro, mas apesar dos seus esforços para ganhar mais posições o degrau mais baixo do pódio foi o resultado possível.

“Foi um excelente resultado. Este circuito é muito difícil para o nosso carro e estávamos conscientes de que só com uma prova perfeita poderíamos alcançar o pódio. O Andy esteve muito bem na qualificação, no seu turno de condução e eu dei máximo, mas era impossível ir mais além. Voltámos ao pódio e marcámos bons pontos para o campeonato, portanto, estamos satisfeitos”, referiu Parente após o final da corrida.

Para a segunda corrida, que se disputa hoje o duo luso-espanhol arrancará do sétimo lugar da grelha de partida, esperando o português uma corrida bastante complicada: “Não será fácil voltar ao pódio, mas vamos trabalhar para isso”.

“Arrancamos da quarta linha e neste circuito não é fácil ultrapassar, portanto, um bom arranque e uma estratégia eficaz com uma boa paragem nas boxes será determinante. Vamos lutar e dar o nosso melhor”, acrescenta Álvaro Parente.