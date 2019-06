Motores Álvaro Parente repete pódio em Sonoma Por

Álvaro Parente repetiu na segunda corrida do fim de semana do Blancpain GT World Challenge America em Sonoma (Califórnia) a terceira posição conseguida na véspera.

Dividindo mais uma vez o Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing com Andy Soucek, o piloto português voltou a estar em destaque, num traçado que não favorecia o carro inglês.

Partindo de sétimo na grelha, o desafio para o confronto deste domingo era ainda mais complicado do que no anterior. Mas Parente já está habituado a tarefas aparentemente impossíveis e imprimindo um bom andamento e uma boa paragem nas boxes fez com que Soucek regressasse à pista no quarto posto.

A partir daí o espanhol forçou o andamento, aproximou-se do terceiro classificado e ganhou-lhe a posição, repetindo assim o resultado conseguido no sábado pela equipa.

“Sabíamos que este circuito não nos era favorável e uma vez mais aproveitámos todas as oportunidades para subir ao pódio. Era impossível fazer mais. O meu arranque foi o máximo possível, a equipa esteve irrepreensível nas boxes e o Andy andou nos limites do carro. Foi um grande resultado”, destacou o piloto do Porto no final da prova.

Com este resultado Álvaro Parente e Andy Soucek estão no segundo lugar do campeonato de pilotos, a 14 pontos dos líderes, pelo que o português está otimista para as três jornadas duplas que ainda faltam disputar: “Neste campeonato temos de aproveitar todas as oportunidades que temos para concretizarmos o potencial do carro, mesmo quando os circuitos não nos são favoráveis. Foi isso que fizemos aqui na Sonoma Raceway”.

“Estamos no segundo posto e temos os líderes ao nosso alcance. Vamos continuar a trabalhar para batermos os nossos rivais e podermos estar no comando do campeonato quando for realmente importante”, acrescenta o piloto português, que regressa ao Blancpain GT World Challenge America no final de agosto, no traçado nova-iorquino de Watkins Glen.