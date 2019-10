Motores Álvaro Parente remata temporada americana com dupla vitória Por

Álvaro Parente não podia ter concluído de melhor forma a sua temporada no Blancpain GT World Challenge America, já que depois de se ter imposto na primeira corrida do fim de semana em Las Vegas se impôs também na segunda.

O piloto que mais uma vez dividiu a condução do Bentley Continental GT3 #9 da K-PAX Racing com Andy Soucek, partiu da ‘pole-postion’, e voltou a realizar uma grande prova.

Tal como tinha sucedido no confronto anterior, um dos seus adversários recorreu a uma escapatória para lhe ganhar o comando, desta vez na segunda curva do traçado do Nevada. E tal como sucedera anteriormente foi obrigado a devolver o primeiro posto ao Bentley # 9.

A partir dessa altura Parente controlou os acontecimentos, de modo a entregar o carro britânico na frente da prova ao seu companheiro de equipa, que confirmou assim o quatro triunfo da época para a dupla luso-espanhola.

“Terminámos a temporada em alta – com duas ‘pole-position’ e duas vitórias. Foram duas provas perfeitas, tanto do lado dos pilotos como da equipa, que efectuou duas paragens nas boxes perfeitas. O Bentley esteve muito eficaz durante todo o fim-de-semana, o que foi determinante para estes resultados”, afirmou Álvaro Parente após a corrida.

Com os resultados deste fim-de-semana, Álvaro Parente e Andy Soucek ofereceram à K-PAX Racing o título de pilotos, ao passo que o português se tornou no piloto com mais vitórias na competição.

“Foi um fim-de-semana perfeito! É fantástico que tenhamos conquistado o Campeonato de Equipas e só foi pena não termos feito o mesmo com o de pilotos. Quero agradecer à equipa por todo o trabalho árduo que desenvolveu ao longo da época – foi impressionante”, concluiu o piloto do Porto.

Álvaro Parente, na companhia de Andy Soucek, tornou-se ainda Vice-Campeão do Blancpain GT World Challenge America, considerado o “Campeonato Americano de GT”.