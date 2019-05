Motores Álvaro Parente ‘remata’ fim de semana quase perfeito com vitória no Canadá Por

Depois de no sábado ter sido segundo Álvaro Parente venceu a segunda corrida do fim de semana do Blancpain GT World Challenge America que teve lugar no Circuito de Mosport, no Canadá,.

O fim de semana quase perfeito do piloto português, que mais uma vez volta a dividiu o Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing com Andy Soucek, foi ‘rematado’ com mais uma exibição a roçar a perfeição.

Arrancando da ‘pole position’, Parente não perdoou na corrida hoje realizada no Canadian Tires Motorsport Park, e se no começo da prova o seu mais direto perseguidor não lhe deu um minuto de descanço, num duelo à parte dos demais concorrentes, o piloto do Porto não cometeu o mais pequeno deslize e quando rumou às boxes para entregar o Bentley ao seu companheiro de equipa possuía menos de um segundo de vantagem.

Foi então que ‘entrou em campo’ o bom trabalho de boxes da K-PAX, pois Soucek deixou os ‘pits’ com uma confortável vantagem, que depois lhe permitiu cortar a meta na primeira posição com mais de três segundos de vantagem sobre o segundo classificado.

“Era muito importante conseguir um bom arranque, dado que é muito difícil ultrapassar nesta pista, e foi o que consegui. Ao longo do meu ‘stint’ andei sempre no máximo e a meio estava ligeiramente mais rápido que o meu perseguidor”, começou por contar Álvaro Parente.

O piloto português destaca que na segunda parte da prova o seu companheiro estava muito rápido e isso ajudou no resultado final, bem como o ‘pit-stop’ da equipa: “No final, era ele que estava um pouco mais forte. Mas a equipa realizou um bom trabalho nas boxes e o Andy esteve, também, muito rápido no turno dele. É um excelente resultado que toda a equipa merece”.

Graças aos magníficos resultados alcançados, Álvaro Parente e Andy Soucek saem do Canadá no segundo lugar do campeonato, a somente um ponto dos líderes.“Foi um bom fim-de-semana para o Campeonato, quase perfeito. Penso que este ano estamos muito fortes e isso deve-se sobretudo ao novo carro da Bentley, que é um claro passo em frente relativamente ao anterior”, destaca o piloto portuense, que regressará ao Blancpain GT World Challenge America a 7 e 8 de junho para a prova que se disputa em Sonoma, no Norte da Califórnia.