Álvaro Parente quer repetir bons resultados na Virgínia

Depois de ter subido ao pódio na primeira ronda do campeonato, Álvaro Parente prossegue este fim de semana na Virgínia a sua participação no Blancpain GT World Challenge America.

No Bentley Continental GT3 # 9 da equipa K-PAX Racing – que volta a dividir com o espanhol Andy Soucek –, o piloto português espera lutar novamente pelas posições no circuito de Alton, onde já foi feliz, conseguindo um segundo lugar.

“Gosto deste circuito, tem muitos pontos interessantes e onde os pilotos podem fazer a diferença. É um traçado à antiga, onde os erros se pagam. Penso que o nosso carro poderá ser competitivo lá e estou ansioso por entrarmos em pista”, afirma Parente.

Apesar do Bentley Continental GT3 da segunda geração possa ser competitivo, o Campeão do Pirelli World Challenge de 2016 sabe que se tem de aplicar para alcançar o resultado que deseja: “Os nossos adversários são muito fortes e teremos de ter um carro competitivo desde os treinos-livres para podermos chegar às classificações que desejamos.

As ultrapassagens não são impossíveis, mas um bom resultado nas qualificações é sempre positivo e esse será o nosso foco – realizar boas qualificações para nos lançarmos para boas corridas. Estamos – eu, a equipa e o Andy – motivados para darmos o nosso melhor”.