Álvaro Parente pronto para as dificuldades de Imola

Álvaro Parente inicia no próximo fim-de-semana a temporada deste ano do GT World Challenge Europe Endurance Cup, que terá como palco o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Itália.

O piloto disputa este ano o mais importante campeonato europeu de endurance dedicado a carros de Grande Turismo, estando integrado na K-PAX Racing, equipa com a qual venceu o World GT Challenge em 2016.

Álvaro Parente tripulará um Bentley Continental GT3 na companhia de Andy Soucek e Jordan Pepper, pilotos que conhecem bem o imponente carro britânico.

Esta é a primeira experiência da formação norte-americana na Europa e a pandemia da covid-19 não ajudou à sua causa, uma vez que as dificuldades em viajar impediram que pudesse tomar parte na sessão de testes da pré-temporada, que teve lugar em Paul Ricard nos dias 12 e 13 de março.

Álvaro Parente está consciente dessa desvantagem, mas nem por isso deixa de se mostrar entusiasmado e confiante para o início de temporada.

“Será tudo novo para a K-PAX Racing, uma vez que corre pela primeira vez na Europa e não pôde testar em março. Mas conheço a capacidade da equipa e penso que poderá ultrapassar as dificuldades que teremos já neste fim-de-semana. O plantel, como sempre, é muito forte, mas isso torna tudo muito mais interessante e vamos trabalhar para estarmos na luta por bons resultados”, afirmou o piloto do Porto.

Numa temporada diferente, devido à pandemia do novo coronavírus, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari será uma incógnita para todos e só com o decorrer do fim-de-semana poderá haver uma ideia clara sobre a competitividade relativa de cada um dos carros. “Ao olhar para o traçado deste circuito somos levados a crer que o Bentley não estará muito à-vontade, mas a pista levou um asfalto novo e isso poderá ser-nos favorável. Vamos ter de esperar para ver. Outra dificuldade serão as paragens nas boxes, que são muito estreitas e com tantos carros em pista, as trocas de pilotos serão um desafio. Mas vamos trabalhar e penso que eu, o Andy e o Jordan, com a ajuda da equipa, poderemos sair de Imola com um bom resultado”, concluiu Álvaro Parente.

O programa oficial da ronda do Autódromo Enzo e Dino Ferrari do GT World Challenge Europe Endurance Cup terá o seu início no sábado, com treinos-livres e qualificação, ao passo que a corrida de três horas será realizada no domingo, às 12h30 Hora de Lisboa, e poderá ser seguida em direto através do website oficial da competição.