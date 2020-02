Motores Álvaro Parente parte de segundo para as 12 Horas de Bathurst Por

Álvaro Parente ficou a somente duas décimas de conquistar a ‘pole-position’ para as 12 Horas de Bathurst, primeira prova do International GT Challenge que este fim de semana se disputa no Circuito de Mount Panorama.

Uma volta em 2m03,780s deixou o piloto do Porto a um pequeníssimo passo de bater também Matt Campbell, que colocou o Porsche 911 GT3 R da Absolute Racing na frente da grelha de partida para a corrida.

Foi no derradeiro ‘shootout’ que o britânico logrou a volta mágina – 2m03,555s que lhe deu a ‘pole’, fazendo com que ele, Patrick Pilet e Mathieu Jaminet partam na frente para a prova que se inicia de madrugada na Austrália – fim de tarde deste sábado em Portugal.

Parente mostrou que o McLaren 720S GT3 # 60 da 59 Racing, que divide com Ben Barnicoat e Tom Blomqvist, é competitivo, mesmo se o pelotão tem adversários temíveis como Raffaele Marciello, o terceiro mais rápido no Mercedes AMG GT3 da Gruppe M, João Paulo de Oliveira no Nissan GT-R Nismo GT3 da KCMG, Maro Engel no Mercedes AMG GT3 da Crafit Bamboo ou Kelvin Vander Linde, no Audi R8 LMS do Team Valvoline, que vão arrancar nas posições imediatas.

Resultado da qualificação

1º Campbell/Pilet/Jaminet (Porsche) 2m03,555s

2º Parente/Barnicoat/Blomqvist (McLaren) 2m03,780s

3º Marciello/Fraga/Buhk (Mercedes) 2m03,821s

4º De Oliveira/Liberati/Imperatori (Nissan) 2m03,940s

5º L.Vanthoor/Lowndes/Bamber (Porsche) 2m03,982s

6º Engel/Buurman/Stolz (Mercedes) 2m04,076s

7º Van der Linde/Drudi/Winkelhock (Audi) 2m04,344s

8º Van Gisbergen/Whincup/Gotz (Mercedes) 2m04,356s

9º Mapelli/Lind/Calderari (Lamborghini) 2m04,501s

10º Dennis/Kelly/Dixon (Aston Martin) 2m04,752s