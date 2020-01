Motores Álvaro Parente “otimista” para as 24 Horas de Daytona Por

Álvaro Parente está pronto para enfrentar as 24 Horas de Daytona, a mais importante corrida de resistência do automobilismo norte-americano e que marca o arranque do campeonato IMSA.

Na corrida que se disputa no próximo fim de semana o piloto português tripula um Acura NSX GT3 da Heinricher Racing/MSR juntamente com Misha Goikhberg, Trent Hindman e AJ Allmendinger.

Foto: Bryan Cleary

O quarteto já teve a oportunidade de trabalhar junto um mês antes, nos testes para a prova – o Roar Before The Rolex 24 – tendo conseguido recolher indicações importantes da forma como abordar a prova, tendo mostrando um ritmo muito competitivo na classe GT Daytona, onde a equipa se encontra inscrita.

“O Roar correu-nos muito bem, estivemos sempre entre os mais rápidos e a e a equipa esteve muito coesa e consistente. Estou, portanto, optimista para a corrida de 24 horas, mas os nossos adversários são também muito competitivos e ao longo de uma prova tão longa tudo pode acontecer, sendo importante, manter um ritmo vivo, realizar uma boa estratégia e evitar problemas. Acredito que estaremos na luta pelos lugares da frente”, começa por dizer Álvaro Parente.

O piloto do Porto já foi segundo classificado dos GTD na edição de 2018 também aos de um Acura NSX GT3 da mesma estrutura técnica, o que o deixa bastante confiante. Isto para além de já conhecer bem dois dos seus companheiros de equipa.

É assim com otimismo que olha para a corrida do próximo fim de semana: “Já tive o AJ e o Trent como colegas de equipas, portanto, conheço-os bem, assim como às suas capacidades, e estamos conscientes do que temos de fazer. Estou a conhecer o Misha e o seu estilo de pilotagem, enquanto ele se ambienta ao Acura. Estou muito entusiasmado com as 24 Horas de Daytona, dado que esta equipa é capaz de alcançar grandes resultados”.

As ‘hostilidades’ iniciam-se já amanhã, com as sessões de treinos livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá o seu arranque às 18h35 de sábado, terminfo no dia seguinte à mesma hora.