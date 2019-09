Motores Álvaro Parente limita danos com pódio em Road America Por

Álvaro Parente concluiu o fim de semana do Blancpain GT World Challenge America em Road America com uma subida ao pódio na segunda corrida do programa, mitigando de certa forma a desistência no primeiro confronto.

Ao volante do Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing, que mais uma vez dividiu com com Andy Soucek, o piloto português terminou a prova de domingo na terceira posição apesar de algumas contariedades.

Parente arrancou da sexta posição numa pista que se apresentava húmida. Ganhou logo uma posição e ao longo da volta inaugural mais um lugar. Rodou no limite das capacidades do carro, mas com a pista a secar já não conseguiu progredir mais na classificação.

Assim Soucek recebeu o Bentley # 9 no quarto posto e desde logo o espanhol procurou ganhar mais posições. Conseguiu subir ao terceiro lugar, mas dez minutos do final foi informado de uma situação de ‘safety-car’ que não chegou a concretizar-se.

Com os rivais na discussão pelo campeonato a conseguirem passar de quintos a segundos em virtude do episódio, a equipa K-Pax protestou, levando à suspensão da classificação.

“Conseguimos ultrapassar os nossos rivais na luta pelo título logo no arranque, o que era importante, mas depois não dava para fazer muito mais, uma vez que com a incerteza climatérica tínhamos o carro afinado para chuva mas este não voltou”, explicou Álvaro Parente.

O piloto do Porto confessou que esperava outro resultado em Road America: “Estávamos convencidos de que teríamos um carro competitivo aqui, mas ao longo de todo o fim de semana sentimos dificuldades de aderência, que nunca foi a que esperávamos”.

“Para além disso tivemos um problema na primeira corrida com o combustível, que nos impediu de garantir um segundo lugar. Vamos voltar mais fortes na próxima prova”, acrescentou Álvaro Parente já a pensar na próxima ronda do campeonato, agendada para a Chicago Speedway (Illinois) a 19 e 20 de outubro.