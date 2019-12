Motores Álvaro Parente de regresso ao IMSA de Acura Por

Álvaro Parente está de regresso ao IMSA Sportscar, disputando aquele campeonato aos comandos de um Acura NSX GT3 da Heinricher Racing em 2020.

Será a segunda vez que o piloto português tripula aquele bólide japonês na competição norte-americana de resistência, onde alinhou com a Meyer Shank Racing em 2018.

Há dois anos Parente alcançou pódios com a MSR, nomeadamente uma vitória em Laguna Seca, acabando por ser vice-campeão GTD com a britânica Katherine Legge, numa estrutura técnica que é basicamente a mesma da Heinicher, mas desta vez tendo como parceiro o canadiano Misha Goikhberg.

O IMSA terá o seu arranque a 25 e 26 de janeiro com as clássicas 24 Horas de Daytona, e só terminará a 10 de outubro com o Petit Le Mans. Pelo meio outros grandes eventos, como as 12 Horas de Sebring, o Grande Prémio de Long Beach ou as 6 Hora de Watkins Glen, numa competição onde os GT se misturam com os protótipos.

“Em 2018 tive com a MSR a minha primeira experiência no IMSA e com a equipa e aprendi algumas pistas que ainda não conhecia, portanto, tudo era muito novo para mim. Foi um ano muito bem-sucedido desde o início e gostei muito de trabalhar com todos. Estou muito motivado e satisfeito por poder voltar ao IMSA SportsCar Championship, desta vez com a Heinricher Racing, e contar com o apoio da MSR”, considera Álvaro Parente a propósito deste novo desafio.

O piloto do Porto está consciente de que a concorrência será tão grande ou maior do que a que encontrou este ano no World Challenge America com a K-PAX Racing: “Todos na equipa são talentosos e ambiciosos. Terminámos as 24 Horas de Daytona em segundo, mas estou apostado em subir um degrau”.

“Para além disso, a MSR é a Campeã em título e isso deixa-me ainda mais motivado. O Misha é um piloto experiente e acredito que os dois poderemos ser uma dupla muito competitiva durante a temporada”, acrescenta Parente.