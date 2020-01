Motores Álvaro Parente de regresso a Bathurst Por

Álvaro Parente vai regressar à Austrália para disputar as 12 Horas de Bathurst aos comandos de um McLaren 720S GT3 da equipa 59Racing.

O piloto português alinhará na prova que se disputará no Circuito de Mount Panorama a 2 e 3 de fevereiro, exatamente uma semana depois de alinhar nas 24 Horas de Daytona aos comandos de um carro completamente diferente.

No histórico traçado australiano Parente alinhará na categoria Pro e terá como companheiros de equipa Ben Barnicoat e o ex-BMW Tom Blomqvist, sendo nesta prova se registará da estreia da mais recente ‘arma’ da McLaren na competição de índole mundial promovida pelo SRO Group; o 650 S GT3, ‘pelas mãos’ de Shane Van Gisbergen e Jonathon Webb.

“Bathurst é uma pista fantástica com muitas boas memórias para mim, portanto, poder voltar com a McLaren e com a 59Racing é entusiasmante. Existem muitas caras familiares na equipa, o Ben e o Tom são muito rápidos – penso que estamos munidos dos meios para sermos muito competitivos”, afirmou o português a propósito.

O piloto do Porto conhece bem a pista de Mount Panorama, com todas a sua seletividade e características, e com um plantel tão forte, sabe que será difícil repetir o triunfo de 2016, mas não deixa de garantir que vai lutar para regressar da Austrália com motivos para celebrar.

Assim Álvaro Parente assume: “A maior parte dos melhores pilotos de GT do mundo estarão na prova e haverá muitos construtores representados oficialmente, teremos, portanto, adversários muito fortes. Mas vamos trabalhar afincadamente para termos uma palavra a dizer e garantirmos um bom resultado após a corrida de doze horas”.