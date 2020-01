Motores Álvaro Parente de Bentley no ‘Europeu’ de GT Por

Álvaro Parente vai disputar o GT World Challenge Europe Endurance Cup aos comandos de um Bentley Continental GT3 da K-PAX Racing.

É uma aposta renovada do piloto do Porto no conjunto (carro e equipa) pelo qual competiu nos Estados Unidos durante a temporada passada.

Na competição organizada pela SRO – que tem como ponto alto as 24 Horas de Spa-Francorchamps – Parente terá como companheiros de equipa Andy Soucek e Jordan Pepper, sendo que a K-PAX alinhará com um segundo Bentley Continental GT3 para a tripla formada por Maxime Soulet, Jules Gounon e Rodrigo Baptista.

“É fantástico poder voltar ao GT World Challenge Europe Endurance Cup com a K-PAX Racing, uma equipa que me permitiu garantir um título e tornar-me no piloto com mais vitórias do GT World Challenge America. Sinto-me em casa e sinto que posso fazer a diferença”, reage o piloto português a este novo desafio.

Álvaro Parente mostra-se “entusiasmado e desejoso para que a temporada tenha o seu início”, sendo que o campeonato que anteriormente era conhecido por Blancpain Endurance Cup será composto por cinco provas. Um ambiente completamente novo para a K-PAX.

Mas o piloto do Porto e alguns dos seus companheiros de equipa têm muita experiência das pistas que a competição vai visitar e sabe que pode ser competitivo: “Será um novo ambiente para a K-PAX Racing, mas já mostrou que é capaz de se bater com as melhores equipas do mundo, portanto, estou confiante”.

“O Bentley Continental GT3 já provou ser um carro vencedor e, no Andy e no Jordan, terei dois colegas de equipa muito competitivos. Para além disso, farei equipa com o Andy pelo terceiro ano consecutivo e estamos determinados em continuar com a nossa habitual performance vencedora. Os nossos adversários são muito fortes, mas vamos trabalhar arduamente e penso que poderemos estar entre os candidatos aos lugares da frente durante a época”, acrescenta Álvaro Parente.

A temporada do GT World Challenge Endurance Cup terá o seu início em Monza, nos próximos dias 17 a 19 de Abril, e estender-se-á até Setembro, terminando com uma prova em Nurburgring, 4 a 6 de Setembro.