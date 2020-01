Motores Álvaro Parente concentrado no começo do novo ano em Daytona Por

Álvaro Parente inicia o seu ano de competição já no próximo fim de semana na Florida, nos Estados Unidos, nos testes de preparação para as 24 Horas de Daytona.

Na clássica norte-americana de resistência o piloto português vai alinhar aos comandos de um Acura NSX GT3 da Heinricher/Meyer Shank Racing, que irá partilhar com Trent Hindman, Misha Goikhberg e AJ Allmendinger.

O Roar Before the Rolex 24 são três dias onde os vários participantes na prova – que mais uma vez marca o arranque do IMSA Sportscar – afinam as máquinas e se habituam ao histórico traçado do centro da Florida.

“Desta vez já conheço o circuito, a MSR e o carro, apesar de ser uma evolução da versão com que competi em 2018. Por isso posso concentrar-me em trabalhar com a equipa para termos um Acura NSX GT3 competitivo para as 24 Horas de Daytona. É também uma forma de conhecer o meu colega de equipa para a temporada, o Misha, o que me ajuda a acelerar os processos”, começa por dizer Álvaro Parente sobre este desafio.

O piloto do Porto está entusiasmado por participar na prova de resistência mais famosa do Mundo logo a seguir a Le Mans: “É um prazer voltar a estar em Daytoa. É uma pista única e o ‘banking’ é impressionante. Vamos ter muito que fazer. Mas iniciar o ano com o Roar é fantástico. Vamos ter ainda a qualificação para definir a localização das boxes, o que será uma excitação extra”.