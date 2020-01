Motores Álvaro Parente com “um carro bem equilibrado e rápido” para as 24 Horas de Daytona Por

Álvaro Parente concluiu o ‘Roar Before The 24’ – os testes oficiais para as 24 Horas de Daytona com o sentimento do dever cumprido.

O piloto português, os seus companheiros de equipa – Misha Goikhberg, Trent Hindman e AJ Allmendinger – conseguiram os objetivos a que se propunham; acertar bem o Acura NSX GT3 # 57 da Heinricher Racing/MSR para a prova que se disputa nos dias 25 e 26 de janeiro.

Para Parente foi também uma oportunidade para conhecer a última evolução do NSX GT3, de forma a dar o seu contributo para conseguir os melhores acertos para o carro azul negro e branco que está inscrito na categoria GT Daytona.

O piloto do Porto foi o mais rápido na sétima e última sessão, realizada no final da tarde de domingo, embora percebendo desde já a distância que separa a sua equipa da que dominou os trabalhos na pista do centro da Florida.

Álvaro considera mesmo o seu Acura um “carro bem equilibrado e rápido”, o que deixou a equipa muito satisfeita e com expetativas para o fim de semana da prova. “Porém sabemos que os nossos opositores não mostraram o seu verdadeiro potencial e vamos ter de estar ao nosso melhor nível no final do mês”, aponta.

Trent Hindman foi o responsável pelo tempo que definiu as boxes para as 24 Horas de Daytona, já que é o piloto com menos ‘tarimba’ do quarteto que compõe a formação do NSX # 57.

Para o piloto português não houve grandes problemas: “Penso que a readaptação à equipa foi muito rápida e de imediato começamos a trabalhar nas melhores afinações para o Acura. Não sabemos como estão os nossos adversários, mas julgo que estamos competitivos, temos bons pilotos, um bom carro e uma boa equipa”.