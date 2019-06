Motores Álvaro Parente em terreno complicado Por

Álvaro Parente está de novo em ação no próximo fim de semana, onde enfrenta mais uma jornada do Blancpain GT World Challenge America, desta feita no circuito de Sonoma.

Na pista californiana o piloto português espera dificuldades, pois apesar de já lá ter conseguido dois segundos lugares – um em 2016 e outro em 2017 – trata-se de um terreno desfavorável para o Bentley Continental GT3 da K-PAX Racing.

“Esta pista, com diversas curvas e algumas bastante lentas, não favorece o Bentley Continental GT3, devendo ser uma das rondas mais difíceis para nós. Será um fim-de-semana para limitar danos e somar pontos a pensar no campeonato e aproveitar todas as oportunidades que tivermos”, refere Parente.

O piloto do Porto e o seu companheiro de equipa, Andy Soucek, encontram-se atualmente na segunda posição do campeonato a um ponto dos líderes, depois de terem obtido duas vitórias e três segundos lugares, pelo que esta visita a Sonoma se reveste de particular importância.

“Sabemos que os nossos adversários serão muito fortes neste traçado, mas vamos trabalhar desde a primeira sessão para termos um carro o mais competitivo possível. Para além disso, a K-PAX Racing tem sido muito forte nas paragens nas boxes, o que poderá contribuir para um bom resultado. Uma coisa é certa, eu e o Andy vamos dar o máximo ao longo de todo o fim-de-semana”, promete Álvaro Parente campeão de 2016.

O programa oficial da ronda da Sonoma Raceway inicia-se amanhã, com os treinos-livres. No sábado realiza-se a qualificação e a primeira corrida, 22h45, Hora de Portugal Continental. A segunda prova disputa-se no domingo, tendo o seu início às 19h15.