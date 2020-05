Cultura Álvaro Covões promete concertos “para dias 1, 2, 3 e 4 de junho” Por

O produtor Álvaro Covões, conhecido por organizar o festival NOS Alive, anunciou que vão ser realizados concertos nos dias “1, 2, 3 e 4 de junho”.

Em declarações à ‘Prova Oral’, na Antena 3, o diretor da Everything Is New salientou que esses concertos serão realizados dentro de salas e com lotação reduzida, de forma a se assegurar o cumprimento da distância de segurança.

“Temos de nos organizar para garantir trabalho a todos, não só aos artistas. As pessoas têm de ter a dignidade de pelo menos ganharem dinheiro para levarem comida para casa”, sustentou, lembrando técnicos e outros profissionais que, durante o estado de emergência, ficaram sem poder trabalhar.

Álvaro Covões admitiu ainda ser improvável que o NOS Alive 2020, um dos principais festivais do verão, venha a ser realizado.

Recorde-se que o primeiro-ministro, na recente entrevista à RTP, tinha antecipado a “enorme probabilidade” dos festivais de verão não serem realizados este ano, devido à pandemia.