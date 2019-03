Motociclismo Alvaro Bautista volta a ‘cilindrar’ o Campeão do Mundo de Superbikes Por

Tal como tinha sucedido na primeira ronda do campeonato, Alvaro Bautista dominou os acontecimentos na segunda prova do ‘Mundial’ de Superbikes, que teve lugar este fim de semana no circuito de Buriram (Tailândia).

O espanhol da Ducati voltou a protagonizar duelos empolgantes com o Campeão do Mundo em título, Jonathan Rea, e impôs-se de novo ao britânico da Kawasaki, como o havia feito em Phillip Island.

No primeiro confronto, disputado sábado, Bautista conseguiu levar a melhor sobre o seu rival apesar de um contacto com Rea no começo da corrida. O inglês da Kawasaki ainda chegou a liderar após a partida, mas não conseguiu depois ao mais forte andamento do espanhol, que se veio a impor depois de ter descido para o terceiro posto após o toque com ‘Johnny’ Rea.

Depressa Bautista deixou para trás o piloto da Kasawaki e também Alex Lowes, que na melhor das Yamaha obteve o seu primeiro pódio da época ao terminar no terceiro posto.

A segunda corrida ficou marcada por um acidente à sexta volta na curva três entre o tailandês Thitipong Warokorn e Loen Camier, que levou à amostragem de uma bandeira vermelha. Thitipong foi transportado ao hospital tendo sofrido ferimentos no peito, cabeça e ainda uma contusão. Já Camier foi impedido de participar no resto da competição do fim de semana devido a uma fratura no pulso direito, joelho direito e tíbia.

Na altura da interrupção Alvaro Bautista comandava a prova com mais de um segundo sobre Jonathan Rea, depois de inicialmente o piloto da Kawasaki ter levado vantagem. Alex Lowes repetiu a terceira posição da corrida anterior.

O pódio do último confronto teve os mesmos ocupantes das duas corridas anteriores, com Bautista a largar da ‘pole position’ mas a manter a liderança na partida, conseguindo rapidamente ‘cavar um fosso’ para Rea. Depois o espanhol da Ducati esteve numa classe à parte ao longo das 20 voltas da corrida.

Sem poder acompanhar Bautista, Jonathan Rea teve de se concentrar em manter a segunda posição respondendo aos ataques de Alex Lowes, que voltou a ser terceiro.

Na outra Yamaha Pata Michael van der Mark teve de lutar bastante para assegurar a quarta posição diante de Leon Haslam, na segunda Kasawaki oficial.