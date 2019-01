Alteradas datas de provas e exames nacionais dos alunos do ensino obrigatório

As datas das provas e dos exames nacionais deste ano foram alteradas assim como foi alargado o período das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário, segundo um despacho hoje publicado em Diário da República.

Os alunos que este ano realizem provas ou exames nacionais devem voltar a olhar para o calendário dos testes, uma vez que um despacho assinado pelos secretários de Estado da Educação, Alexandra Leitão e João Costa, e publicado hoje em Diário da República veio alterar algumas dessas datas.

No que toca aos exames finais nacionais do ensino secundário, o diploma destaca as alterações das datas da 1.ª fase das provas de História e Cultura das Artes (que se realizará a 21 de junho), Desenho A (26 de junho) e Economia A (27 de junho).

Também a 2.º fase de alguns exames foi alterada: Economia A vai realizar-se a 18 de julho; História e Cultura das Artes assim como Geografia A a 19 de julho; Filosofia a 22 de julho e, finalmente, História B, Alemão, Espanhol, Francês, Inglês a 23 de julho.

O despacho explica que a alteração das datas está relacionada com o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, que veio permitir aos alunos a adoção de um percurso formativo próprio, através da permuta e da substituição de disciplinas, o que veio comprometer as datas de alguns exames finais nacionais, que agora são alteradas.

“É igualmente ajustado o período de aplicação da componente de produção e interação orais das Línguas Estrangeiras”, lê-se no despacho disponível no site online do Diário da República.

O ministério aceitou o pedido de alargamento do período durante o qual as escolas podem calendarizar as provas de equivalência à frequência dos três ciclos do ensino básico e do ensino secundário, “de modo a permitir um intervalo mais adequado entre as diferentes provas”.

Assim, a 1.º fase das provas do 1.º ciclo vai realizar-se entre 27 de junho e 10 de julho, as do 2.º ciclo entre 21 de junho e 10 de julho e do 3.º ciclo entre 17 de junho e 10 de julho.

Já as provas de equivalência ao ensino secundário serão marcadas entre os dias 17 de junho a 5 de julho.