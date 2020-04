Fórmula 1 Alpha Tauri revela prejuízos por cada GP não disputado Por

A Alpha Tauri, a equipa que veio substituir a Toro Rosso na Fórmula 1, revelou que cada Grande Prémio não disputado lhe custará cerca de dois milhões de euros.

Com a disciplina parada devido à pandemia de coronavirus as equipas estão a enfrentar perdas financeiras enormes devido à ausência do dinheiro provenientes dos direitos comerciais.

Franz Tost, chefe da equipa de Faenza, já tratou de colocar em ‘lay-off’ o seu departamento, de modo a procurar enfrentar as perdas resultantes da paragem do campeonato, e pensa que a situação se vai agravar.

“Os contratos estão concebidos de tal modo que vamos perder rendimentos proporcionalmente se as corridas não se disputarem, porque o acordo é então reduzido. Se não disputarmos um grande prémio o custo será entre meio a dois milhões de euros”, revelou o austríaco.

Para Tost a atual situação é sustentável a curto prazo, mas as coisas podem tornar-se particularmente duras se as equipas não poderem correr no verão: “Se começarmos a correr em julho conseguimos sair com um olho negro. Se não as coisas podem ficar muito críticas. Se não corrermos todo o ano será um assunto muito crítico. Senão conseguirmos ter qualquer ganho será obviamente um desastre económico”.