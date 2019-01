Motores Alonso elogia o ambiente mais amigável das corridas americanas Por

Fernando Alonso prepara-se para a sua segunda participação nas 24 Horas de Daytona, num ambiente que considera bastante menos fechado do que a Fórmula 1.

O espanhol – que vai dividir o Cadillac DPi # 10 com Kauimi Kobayashi, Renger Van der Zande e Jordan Taylor – realiza este fim de semana a sua terceira prova nos Estados Unidos, e por isso tem já uma perceção da forma como o automobilismo é vivido em solo norte-americano.

“Tudo é bem mais aberto do que na Europa em termos de corrida. No ano passado vivi bons momentos e pude ver jovens a entrarem no meu carro. As pessoas estão muito próximas das equipas, dos pilotos e dos carros. Até podem tocar nos carros se assim o desejarem. É qualquer coisa inconcebível na Fórmula 1 e isso gera uma boa atmosfera na corrida”, assinala Alonso.

O asturiano destaca também: “Quando estamos a assinar autógrafos as pessoas pedem-nos para tirarmos fotos com elas, tocam nos capacetes, tiram fotos com eles e quando vamos às boxes podem por vezes ver-nos a entrar para os carros antes de entrarmos em pista. Tudo é muito diferente da Europa”.

Fernando Alonso refere que esta segunda ‘visita’ a Daytona é vivida de uma forma diferente: “Sinto-me numa posição mais confortável em comparação com o ano passado. Nessa altura era a primeira corrida que fazia nos Estados Unidos num carro de ‘cockpit’ fechado. Agora posso desfrutar um pouco mais, além de tirar partido da minha experiência no WEC”.